الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن موعد فتح باب القبول لطلاب الماجستير

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، موعد فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ.

وأوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية أنها فتح باب القبول للالتحاق بدءًا من الخميس ٢٦/٣/١٤٤هـ حتى السبت ٦/٤/١٤٤٢هـ.

وأكدت الجامعة السعودية الإلكترونيةأن القبول في برنامج إدارة الأعمال فقط لخريجي ذات التخصص (الفصل التحضيري غير متاح لهذا الفصل)، وفقًا للموقع الرسمي.

وأوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية أن القبول في برنامج إدارة الأعمال يتطلب أولًا: الشهادة الجامعية، والحصول على درجة بكالوريوس انتظامًا أو (تعليم مدمج) من جامعة معترف بها.

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وألا يقل المعدل التراكمي في البكالوريوس عن جيد (2:00 من 4:00 أو 3:00 من 5:00)، في حال كانت الشهادة من الخارج، يجب معادلتها في برنامج المعادلات المقدم من وزارة التعليم، وفقًا للجامعة الإلكترونية.

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