نموذج موحد لمهام التفتيش والرقابة الحكومية

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تشكيل لجنة تنسيقية لمهمات التفتيش والرقابة، برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، حيث باشرت اللجنة أعمالها، وشرعت فى إعداد مشروع دراسة وتصميم نموذج موحد لذلك.

ارتقاء بالمنظومة

أوضح تقرير، صادر عن الشؤون البلدية والقروية، أن تشكيل اللجنة تم تنفيذا للأمر السامي رقم 64334 فى تاريخ 11/ 11/ 1440، المتضمن الموافقة على تشكيل اللجنة. وبحسب المصادر، يهدف مشروع النموذج الموحد إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية، بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، إلى جانب الحد من الازدواجية والتداخل في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. وسيسهم المشروع، الذي تجري دراسته بالتشاور مع جميع القطاعات ذات العلاقة، في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة والانضباط في التفتيش.

نقاط توحيد

سيكون للنموذج الموحد دور في تفعيل التفتيش المشترك للأجهزة الحكومية المختلفة على السوق السعودي، وتعزيز الأدوار التفتيشية المناطة بها، لتحديد نقاط التقاطع وإيجاد نقاط يمكن توحيدها بين «العمل» والجهات الحكومية المختلفة، وخلق علاقة تتسم بالتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية، للاستفادة القصوى من الإمكانات والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك تقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال، وتوحيد الإجراءات من خلال نظام تفتيش موحد مرتبط بكل مؤسسات الدولة التي تخدم أهدافه مع توفير الحماية اللازمة للمفتشين فى أثناء تأدية أعمالهم.

من أهداف النموذج الموحد

01

الارتقاء بمنظومة التفتيش على الأنشطة

02

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الحد من الازدواجية والتداخل في الصلاحيات

03

تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط

04

الاستفادة القصوى من الإمكانات وتبادل الخبرات

05

تقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال