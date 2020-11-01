2 مليون مستفيد من منصة المعرفة الرقمية

تجاوز عدد المستفيدين من منصة المعرفة الرقمية 2.26 مليون، استفادوا من المحتوى الرقمي، و76 ألفا من الفعاليات، و31.800 ألف من مبادرة قوافل المستقبل والمعمـل الافتراضـي لرفع الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إذ جرى تدريب أكثر من 800 فريق سعودي ونحو 2000 طالب وطالبة.

ويعد تجاوز المستفيدين 2 مليون إنجازا جديدا في مجال تقنية المعلومات وبرامج التحول الوطني، حيث تم إطلاق منصة المعرفة الرقمية والتي تُعـــد المنصـــة مظلـــة لمشـــاريع توعوية لاســـتشراف مستجدات التقنية.

مبادرات العطاء الرقمي

ساهمت في إثراء المحتوى العرﺑﻲ التقني

نشرت الثقافة الرقمية لتغطية الاحتياج المعرفي

2018

1.26 مليون مستفيد

18.600 متطوع

3100 حضروا دورات تدريبية وإلكترونية

2019

2 مليون مستفيد

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3200 متطوع

96.000 حضروا دورات تدريبية وإلكترونية

برنامج الابتكار والريادة

3000 مسجل

350 مشاركا في المعسكرات التدريبية

60 مشاركا في مسرعات الأعمال

المشاريع الرقميه الجديده 50 مشروعا

الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية

رفع متوسط سرعة الإنترنت من 16 ميجابت/ث في 2017 إلى 41.2 ميجابت/ث في 2019

رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت لأكثر من الضعف من 21 ميجابت/ث في 2017 إلى 46.9 ميجابت/ث في 2019