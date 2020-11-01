2 مليون مستفيد من منصة المعرفة الرقمية

ويعد تجاوز المستفيدين 2 مليون إنجازا جديدا في مجال تقنية المعلومات وبرامج التحول الوطني، حيث تم إطلاق منصة المعرفة الرقمية والتي تُعـــد المنصـــة مظلـــة لمشـــاريع توعوية لاســـتشراف مستجدات التقنية.
مبادرات العطاء الرقمي
ساهمت في إثراء المحتوى العرﺑﻲ التقني
نشرت الثقافة الرقمية لتغطية الاحتياج المعرفي
2018
1.26 مليون مستفيد
18.600 متطوع
3100 حضروا دورات تدريبية وإلكترونية
2019
2 مليون مستفيد
3200 متطوع
96.000 حضروا دورات تدريبية وإلكترونية
برنامج الابتكار والريادة
3000 مسجل
350 مشاركا في المعسكرات التدريبية
60 مشاركا في مسرعات الأعمال
المشاريع الرقميه الجديده 50 مشروعا
الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية
رفع متوسط سرعة الإنترنت من 16 ميجابت/ث في 2017 إلى 41.2 ميجابت/ث في 2019
رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت لأكثر من الضعف من 21 ميجابت/ث في 2017 إلى 46.9 ميجابت/ث في 2019
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