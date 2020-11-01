عمل مستمر
تابع مسؤولو الرئاسة مدى مواءمة منظومة الخدمات الميدانية داخل المسجد الحرام الخطط التنظيمية والصحية، ومتطلبات رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% وأكدوا على المشرفين في الميدان، أهمية العمل المستمر وبذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين.
خطة تنفيذية
بدأت الجولة مع الساعات الأولى للمرحلة الثالثة لموسم العمرة من خلال عدد من المسؤولين بالرئاسة، وفي مقدمتهم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام «أحمد بن محمد المنصوري» وعدد من الوكلاء والمسؤولين المشرفين على عمليات تنظيم حركة الحشود داخل المسجد الحرام، بينما واصلت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية استعدادها لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من خارج المملكة بالمسجد الحرام، وكشفت الوكالة عن نجاح خطتها التنفيذية للمرحلة الثانية، وتفويج المعتمرات والمصليات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام.
وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن مرحلة التفويج الثانية تمت بكل جودة وإتقان، وتضمنت عدة فرق تتكون من كادر مؤهل ذى مهارة وخبرة كبيرتين من المنسوبات ومقسم على مدار 24 ساعة.
من الإجراءات الاحترازية
تأمين عدد من المعقمات والكمامات
تهيئة المرافق الخارجية
تعقيم دورات المياه على مدار الساعة
رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول فوج من معتمري الخارج و100% الطاقة التشغيلية بالحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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