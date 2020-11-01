وصول أول فوج من معتمري الخارج و100% الطاقة التشغيلية بالحرم

في الوقت الذى وصل فيه أول فوج من معتمري الخارج، وسط تنظيمات احترازية بتعاون وزارة الحج والعمرة مع الجهات المعنية، أشرف عدد من قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ميدانيا على مدى سلاسة حركة حشود المعتمرين في جنبات المسجد الحرام، وسير منظومة الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي كثفتها الرئاسة بالتزامن مع بداية المرحلة الثالثة لموسم العمرة.

عمل مستمر

تابع مسؤولو الرئاسة مدى مواءمة منظومة الخدمات الميدانية داخل المسجد الحرام الخطط التنظيمية والصحية، ومتطلبات رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% وأكدوا على المشرفين في الميدان، أهمية العمل المستمر وبذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين.

خطة تنفيذية

بدأت الجولة مع الساعات الأولى للمرحلة الثالثة لموسم العمرة من خلال عدد من المسؤولين بالرئاسة، وفي مقدمتهم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام «أحمد بن محمد المنصوري» وعدد من الوكلاء والمسؤولين المشرفين على عمليات تنظيم حركة الحشود داخل المسجد الحرام، بينما واصلت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية استعدادها لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من خارج المملكة بالمسجد الحرام، وكشفت الوكالة عن نجاح خطتها التنفيذية للمرحلة الثانية، وتفويج المعتمرات والمصليات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام.

وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن مرحلة التفويج الثانية تمت بكل جودة وإتقان، وتضمنت عدة فرق تتكون من كادر مؤهل ذى مهارة وخبرة كبيرتين من المنسوبات ومقسم على مدار 24 ساعة.

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من الإجراءات الاحترازية

تأمين عدد من المعقمات والكمامات

تهيئة المرافق الخارجية

تعقيم دورات المياه على مدار الساعة

رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية