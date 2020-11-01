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الهناقر تؤرق أسر العقيق المنتجة منذ 25 عاما

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في الوقت الذي طالب فيه عدد من الأسر المنتجة بسوق الأربعاء في محافظة العقيق بتأمين موقع ومحلات بعد معاناتهم لـ 25 عاما من موقعهم الحالي الذي يحتوي على بركسات حديد «هناقر» دون أي وسائل للسلامة أو خدمات، أكد رئيس البلدية المهندس علي المحيا لـ»دوت الخليج» أنه يتم الآن تجهيزموقع مناسب يحتوي على كل الخدمات وتم التنسيق مع لجنة التنمية الاجتماعية بالعقيق لنقل المحلات في الموقع الجديد قريبا.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالعقيق عيد سعيد أن اللجنة عملت بالشراكة مع بلدية العقيق على تجهيز موقع مناسب مخصص للأسر المنتجة وستعمل اللجنه مع البلدية في حالة جاهزية الموقع على تنظيم الأسر وما يخص السوق من الناحية الإدارية.


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