فتح القبول للماجستير بالجامعة الإلكترونية

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة مروة بنت محمد المصري، أن برامج الماجستير تقدم بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية (جلوبال كامبوس)، وذلك باستخدام أحدث أدوات التقنية في مجال التعليم، مفيدة أن البرامج المعلنة تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة في جدة والدمام للطلاب والطالبات.
وأشارت المصري إلى أن التقديم سيكون متاحًا للراغبين في التسجيل ابتداءً من 26 ربيع الأول - 12 نوفمبر، وينتهي 6 ربيع الثاني - 21 نوفمبر.
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