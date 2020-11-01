إنجاز 85% من حديقة الحزام

أوضح رئيس بلدية المجاردة، عايض المحجاني، أنه سيتم العمل على افتتاح حديقة الحزام الجديدة بعد استكمال المرحلة الثانية من الأعمال، البالغة نسبة إنجازها 85%، حتى تكون مؤهلة لتشغيلها على الوجه المطلوب والمأمول .

وقد تعجل عدد من المواطنين بالمحافظة افتتاح الحديقة المقابلة للسوق اليومي من الجهة الغربية، خاصة أنها تبدو منتهية وجاهزة منذ العام الماضي، مشيرين إلى أن الأيام القادمة ستشهد المحافظة توافد الزوار وطالبي الدفء من سكان المناطق المرتفعة والباردة، ومن ثم ستشهد المتنزهات والحدائق العامة بـ»المجاردة» كثافة من الزوار، لذا فإن التوسع في زيادة المسطحات الخضراء في الحدائق والمتنزهات يعد مطلبا للجميع.