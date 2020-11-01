300 ألف ريال لجوائز مدرستي الوزارية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، تخصيص مبلغ 300 ألف ريال للفائزين المشاركين في مسابقة منصة مدرستي الوزارية، ضمن جهود وزارة التعليم لتحفيز ودعم المواهب في المجتمع التعليمي، من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، وأولياء الأمور والمهتمين بالإعلام. مواد تثقيفية أوضح مدير التعليم في المنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، أن تخصيص تعليم الرياض مبلغ 300 ألف ريال، يهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، وتوفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة في الإنفوجرافيك والموشن جرافيك، والمقاطع الصوتية والمرئية، والتحقيقات الصحافية ومستندات العروض التشعبية، والرسائل الإيجابية المؤثرة، في مجال التعليم ومجال الإعلان والتثقيف ومجال التدريب، لنشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.



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