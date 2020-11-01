معالجة 3.14 ملايين م2 من حفر الشوارع

انتهت وزارة النقل من إصلاح أكثر من 3.14 ملايين م2 من حفر الشوارع بكافة المناطق، إلى جانب 154 ألف متر طولي من الأرصفة المتهالكة، وإعادة تأهيل 32.4 مليون م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء وذلك خلال عام 2019، لمعالجة التشوه البصري.

وأكد تقرير التحول الوطني أنه تم إصلاح الأرصفة المتهالكة وإعادة تأهيل 32.4 مليون م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء وإصلاح أكثر من 1.13 مليون عمود إنارة ومعالجة 865 ألف لوحة دعائية.

إزالة وهدم

أوضح التقرير أن من ضمن الأعمال إزالة 57.2 مليون م3 من أعمال الهدم والحفر في الأراضي، إضافة إلى إزالة أكثر من 148 ألف سيارة تالفة و740 ألف م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام وتسوير 2.3 مليون متر طولي من أراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية، مما ساهم في الحد من المناظر المسببة للانزعاج والتطوير الحضري الشامل لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين البيئة العمرانية في المدن.

المسطحات الخضراء

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أشار التقرير إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بزيادة نسبة المسطحات الخضراء لتحسين المشهد البصري في عدد من المدن من خلال تشجير 70 شارعا رئيسيا وفرعيا في مختلف مناطق المملكة، وتشجير 6 مواقع جديدة في عدد مدن المملكة بإجمالي يتخطى 600 ألف شجرة، وإنشاء وتحسين نحو 3.85 ملايين م2 من المتنزهات والحدائق العامة والمناطق المفتوحة والساحات العامة لتصل إلى أكثر من 36 مليون م2 بمختلف مدن المملكة، مما ساهم في رفع معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة، وزيادة نسبة رضا السكان عن المشهد الحضري في المدن السعودية.

المياه السطحية

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدة مشاريع للاستفادة من المياه السطحية، وذلك من خلال تصريف 60 مليون م3 من سدود الشرب لتغذية آبار المزارعين، وتركيب 31 محطة قياس الأمطار، وإنتاج 95 ألف م3 يوميا من سدي بيش وجازان 2019م، وإزالة 10 ملايين م3 من رسوبيات السدود.