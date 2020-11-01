12 اتفاقية بين الموارد البشرية وجهات حكومية وخاصة بالباحة

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات، التي تهم الأهالي في منطقة الباحة.

وأشاد الأمير حسام بن سعود، بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الشباب والفتيات، وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية، التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، مشيرًا إلى ما تتميز به المنطقة من مقومات تنموية وسياحية واستثمارية، وما يتمتع به شباب وفتيات المنطقة من قدرات لخدمة منطقتهم ووطنهم.

من جانبه استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البرامج والمبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها في جميع مناطق المملكة، والتي تسعى إلى دفع عجلة التنمية في المناطق، من خلال المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة، ورفع كفاءة ومهارة الفئات التي تخدمها الوزارة وتأهيلهم لسوق العمل.

كما رعى أمير منطقة الباحة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توقيع 12 اتفاقية تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الجهات المشاركة.

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ووقعت الاتفاقيات بمقر الإمارة، من قِبل ممثلي فرع الوزارة ومديري ومسؤولي الجهات المشاركة، ومنها: (إمارة المنطقة، جامعة الباحة، بنك التنمية الاجتماعية، إدارة التعليم، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الغرفة التجارية بالباحة، مجلس شباب الباحة، فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة «هدف»، المعهد العربي لإنماء المُدن، مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، مركز إصرار وطموح للتدريب، شركة تأهيل التميز). وفي وقت سابق من أمس الأول، التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عددًا من رجال الأعمال في منطقة الباحة، يتقدمهم رئيس الغرفة التجارية صالح بن محفوظ، وأمين عام الغرفة التجارية عبدالرحمن شرف الزهراني.

وقدم وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل، في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سطام الحربي في مُستهل اللقاء شرحًا موجزًا عن سوق العمل، والبرامج المقدمة من الوزارة لتطويره، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وجرت خلال اللقاء مناقشة بعض من متطلبات سوق العمل بمنطقة الباحة.

كذلك التقى الوزير الراجحي، برئيس وأعضاء مجلس شباب منطقة الباحة، وجرى خلال الاجتماع حوار موسع بين وزير الموارد ورئيس المجلس حازم بن خالد ظهران، مستمعًا إلى المبادرات المنفذة من قبل المجلس، والأهداف والرؤية، والاحتياجات والمقترحات المقدمة، وطريقة وآلية عمل المجلس الحالية والإجراءات التطويرية.