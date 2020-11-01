مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة طبية في المكلا



دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة طبية تطوُّعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، وتستمر حتى 6 نوفمبر 2020. وأجرى الفريق الطبي التطوُّعي في اليوم الأول للحملة سبع عمليات جراحية، منها عملية واحدة لجراحة القلب المفتوح، وست عمليات قسطرة، تكلَّلت جميعها بالنجاح. ويأتي ذلك ضمن الحملات التطوُّعية المتنوِّعة التي يمولها وينفذها المركز في عديد من البلدان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

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