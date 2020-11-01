ضبط 15 شخصا سرقوا محلات تجارية ومركبات في الرس

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على 15 شخصا منهم 13 مواطنا، ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والسودانية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على المحلات التجارية وسرقة المركبات، واتخاذهم منطقة صحراوية خارج المحافظة وكرا لجمع المسروقات، وتفكيك المركبات قبل إعادة تصريفها، وجرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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