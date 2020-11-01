

الباحة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد بن صالح طراد، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة

// انتهى //

22:41ت م

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الباحة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد بن صالح طراد، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل عل تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.// انتهى //22:41ت م0218

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق المخالف لأحكام لائحة الحد من التجمعات وتطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وجميع من حضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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