السعودية اليوم / تعليم نجران يُطلق برنامج "ممارس القيادة المدرسية " في مرحلته الرابعة غداً



نجران 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث، غداً برنامج "ممارس القيادة المدرسية" في مرحلته الرابعة، الذي ينُفذ عن بُعد مستهدفاً قادة ووكلاء المدارس بتعليم المنطقة.

ويتناول البرنامج الذي يستمر إلى آخر الشهر الحالي، العديد من ورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات التربوية التي تتضمن التعريف بقيادة عمليات التغيير في المدارس ضمن البيئة المجتمعية ، ومفهوم قيادة عمليات التخطيط والإجراءات في المدرسة، وأسس قيادة المدرسة.

ويهدف البرنامج إلى صناعة القادة التربويين والتربويات، وتمكينهم من رسم الخطط والأهداف الإستراتيجية لمدارسهم وفق الخطط التربوية الحديثة، التي تواكب تطورات أساليب الإدارة الحديثة ما يسهم في تجويد المخرجات التربوية لهذه المدارس.

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21:56ت م

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