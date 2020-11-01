السعودية اليوم / الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي جدة ورابغ



جدة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي جدة ورابغ مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الإثنين وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة صباحاً.

// انتهى //

21:41ت م

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