السعودية اليوم / هولندا تسجل 8740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أمستردام 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

سجلت هولندا 8740 إصابة جديدة بفيروس

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان، أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 39 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7434 وفاة.

// انتهى //

21:36ت م

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أمستردام 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجلت هولندا 8740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع اجمالي الإصابات فيها إلى 360012 حالةً.وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان، أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 39 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7434 وفاة.// انتهى //21:36ت م0205

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