السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 62 قتيلاً



أنقرة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إزمير بتركيا الجمعة الماضي إلى 62 قتيلاً، وخلّف 896 مصاباً.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان اليوم أن الزلزال تسبب في تدمير أكثر من 20 مبنى في مناطق مختلفة في ولاية إزمير.

وأفادت بأنه تم بعد الزلزال تسجيل 947 هزة ارتدادية، بينها 43 تجاوزت قوتها أربع درجات.

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21:35ت م

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