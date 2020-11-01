السعودية اليوم / اليونان تسجل تسع وفيات و 1678 إصابة جديدة بكورونا



أثينا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليونان تسع حالات وفاة و 1678 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 635 حالة وفاة و40929 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

21:33ت م

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أثينا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليونان تسع حالات وفاة و 1678 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 635 حالة وفاة و40929 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //21:33ت م0203

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