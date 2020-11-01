فيديو.. أبرز مشاركة في مسابقة مدرستي الرقمية وطريقة الانضمام

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل وزارة التعليم استقبال المشاركات في مسابقة مدرستي الرقمية من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومنسوبي التعليم، ومختلف شرائح المجتمع، حيث استقبلت المدارس أكثر من 190 ألف مشاركة، نُشر منها 41 ألف مشاركة على مستوى المملكة.

طريقة المشاركة في مسابقة مدرستي:

وتُتاح المشاركة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبمنسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين؛ وفق المجالات الثلاثة المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يُرشح منها في حساب المدرسة في تويتر، ثم يتولّى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، ليتم البدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.

قصص إنسانية ومبادرات:

واشتملت المشاركات منذ انطلاق المسابقة على قصص إنسانية، ومبادرات تعزز جهود المعلمين في إيصال رسالتهم وتذليل الصعوبات، وخلق بيئة تعليمية جاذبة، إضافة إلى مشاركات تعبر عن شغف التعليم، وحب المهنة، وخلق بيئة تعليمية تفاعلية من المنزل، كما تنوعت المشاركات المقدمة بين تحقيقات صحفية ومقاطع فيديو وموشن جرافيك وإنفوجرفيك ومقاطع مسموعة ومستند عرض تشعبي.

مشاركات مميزة:

واستعرضت وزارة التعليم بعض المشاركات الخاصة بمسابقة مدرستي الرقمية ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حيث سردت الطالبة سارة الشريف تجربتها مع منصة مدرستي، كما تحدث معلمون عن تجربة التعليم عن بعد واستمرار الرحلة التعليمية مع الطلاب.

أما المعلمات شريفة السلمي وأسماء البيتي وليلى العسيري من مدرسة بحرة المجاهدين الثانوية والابتدائية الخامسة والتسعون، فشاركن في المسابقة بمحتوى تثقيفي لترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية.

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كما سلطت الطالبة سارة محمد آل مالح من الثانوية الأولى للمقررات الضوء على تجربتها في منصة مدرستي وكيف استطاعت تقديم درس لزميلاتها كمعلمة صغيرة بالتعاون مع المشرفة التربوية لمادة الأحياء ومعلمة المادة.

وشاركت كذلك الطالبة هياء البيشي من الابتدائية الأولى في حرمة التابعة لتعليم المجمعة في المسابقة بفيديو عن دور الأسرة في التعليم عن بعد، وكذلك شاركت معلمة الصف الأول الابتدائي فاطمة الخيبري من الابتدائية الثالثة بمحافظة خيبر بحديثها عن تجربتها في منصة مدرستي حيث بدأت مع طالباتها بدعمٍ ومتابعةٍ من أُسرهن، مؤكدة أن التطوير المهني ساعدها في تحسين تجربتها.

وأيضًا، شاركت رئيسة القيادة المدرسية سارة مبارك ردعان من تعليم بيشة بفاعلية في المسابقة بمنتجٍ مرئي في مجال التثقيف والإعلام.

وبموشن إنفوجرافيك سلطت المعلمة ريحانة حسن المالكي من مدرسة الحدبة الابتدائية بتعليم الليث الضوء على إيجابيات التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك بفيديو في مجال الإعلام والتثقيف.

الهدف من المسابقة:

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة التعلُّم، وتعزيز التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الأسرة، وأولياء الأمور، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

وتضم مسارات المسابقة (مجال التعليم)، من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، و(مجال الإعلام والتثقيف) بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، و(مجال التدريب) بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.



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