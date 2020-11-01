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رابطة المقاتلين المحترفين تختار المملكة لإقامة فعاليتها العام القادم
ستكون خارج الولايات المتحدة لأول مرة
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت
أكدت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) أنها ستتجه إلى المملكة من أجل إقامة فعاليتها في عام 2021، وهذا يأتي استمرارًا للدور السعودي في استضافة أبرز الأحداث الرياضية الهامة.
هذه الخطوة من شأنها تعزيز مكانة بطولة القتال غير المحدود، ومجلس العمل المتحد في الشرق الأوسط ، وسيتم خوض أحداث القتال غير المحدود خارج الولايات المتحدة لأول مرة.
كيف تجري البطولة:
وتجري تلك البطولة على هيئة دوري، ثم موسم تصفيات، ثم نهائي جائزته مليون دولار، ولدى البطولة نجومها المعروفون مثل روي ماكدونالد وبطل الملاكمة الأمريكي، كايلا هاريسون.
وتجري الرابطة خططًا لعقد مثل تلك الأحداث في جميع أنحاء الشرق الأوسط طوال عام 2021 أيضًا، في بلاد مثل المملكة والإمارات.
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