معتمرو إندونيسيا يصلون إلى الفندق للخضوع للعزل الصحي قبل أداء العمرة

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وصل المعتمرون من إندونيسيا إلى الفندق في مكة المكرمة، حيث سيخضعون لعزل صحي لمدة 3 أيام من أجل سلامتهم قبل التوجه للمسجد الحرام لأداء مناسك العمرة.

وكان الفوج قد وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم، وكان في استقباله وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، حيث بذلت وزارة الحج والعمرة جهودها الحثيثة لاستقبال المعتمرين عبر جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر، بدءًا من بلده مرورًا بوصوله عبر المنافذ المحددة، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم، وأثناء تأديتهم المناسك، واضعة المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وكان وزير الحج أعلن في وقت سابق أن حجز العمرة متاح عبر تطبيق اعتمرنا حتى نهاية 2020، مشيرًا إلى أن مدة إقامة معتمري الخارج في المملكة 10 أيام.

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وأولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما جهزت الرئاسة لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفًا، خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.

ومع بدء المرحلة الثالثة اليوم وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ20 ألف معتمر يوميًّا، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق اعتمرنا.





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