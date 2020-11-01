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2020-11-01 القبض على 15 شخصًا في الرس سطوا على محلات تجارية وسرقوا مركبات جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على 15 شخصًا بمحافظة الرس تورطوا بارتكاب جرائم سطو على محلات تجارية وسرقة مركبات. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على (15) شخصاً منهم (13) مواطناً، ومقيمَين من الجنسيتين اليمنية والسودانية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على المحلات التجارية وسرقة المركبات، واتخاذهم لمنطقة صحراوية خارج المحافظة وكراً لجمع المسروقات وتفكيك المركبات قبل إعادة تصريفها، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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