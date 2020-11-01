5 إجراءات احترازية بالمسجد الحرام مع بدء المرحلة الثالثة للعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع بدء المرحلة الثالثة أمس وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد ب 20 ألف معتمر يوميا، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق «اعتمرنا » فيما تطبق 5 إجراءات احترازية.

وتولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بس المة ضيوف الرحمن، من خلال

تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقدمت الرئاسة بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها مع بدء رفع الطاقة التشغيلية

الاحترافية بنسبة 100 ، المتمثلة في تنظيم عمليات الدخول والخروج من نقاط التجمع، والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية، وجميع ما استحدث من وسائل مكافحة

العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

فيما أدى المصلون ص الة الفجر أمس بالمسجد الحرام، وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد 60 ألف شخص

يوميا يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام واستقبالهم وفق الإجراءات المحددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق «اعتمرنا .»

ووصل المصلون إلى المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان ومنظومة خدمات متكاملة مراعية لكل متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وفرتها القيادة الرشيدة، بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والس المة لقاصدي الحرمين الشريفين.

الإجراءات الاحترازية:

1- كشف درجات الحرارة عبر الكاميرات الحرارية

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2- تعقيم الأيدي بشكل مستمر

3- ارتداء الكمامات الطبية

4- الالتزام بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي

5- المسارات المحددة لأداء الطواف والسعي

من التجهيزات:

600 عربة كهربائية

5000 عربة يدوية

120 موظفا للإشراف على العربات

تعقيم العربات قبل الاستخدام وبعده