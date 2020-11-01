374 إصابة جديدة بكورونا.. والحالات الحرجة والوفيات تتراجع

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي أمس أن تعرض عدد من دول العالم لموجة ثانية من كورونا يأتي بسبب عدم تقيد المجتمعات بالإجراءات، مشيرا إلى أن التزام المجتمع السعودي أسهم في منع ارتفاع الإصابات بالفيروس وعلى الجميع الإبلاغ عن المراكز التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية، مبينا أننا نحقق تراجعا في مستوى الحالات الحرجة والوفيات.من جهته أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهول أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تتضاعف في حال تكرارها، ورجال الأمن مستمرون في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي تهاون في الاحترازات.
وجددت (الصحة) التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937.
347,656 إجمالي الحالات
334,236 المتعافون
8000 الحالات النشطة
771 الحالات الحرجة
5420 الوفيات
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