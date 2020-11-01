بدء المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصحة المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي الكترونيا في المنشآت الصحية الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الزواج الصحي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات الفحوص في المملكة، بداية من إدخال بيانات الأطراف وتنظيم جلسات تثقيفية لهم، حتى إتمام إجراء الفحص ورفع المعلومات على منصة صحة لمطابقة نتائج الفحوص، وإرسال رسالة نصية برقم الشهادة الصحية المعتمدة للأطراف المتوافقين، لتمكينهم من الاطلاع عليها من خلال تطبيق صحتي أو منصة صحة، وفي حال عدم توافق الطرفين يحولان إلى عيادات المشورة الحكومية، إضافة إلى تمكين وزارة العدل من الاستفسار عن شهادات الزواج الصحي لإكمال إجراءات عقد القران مباشرة.

وتسعى خدمة فحص ما قبل الزواج إلى التوفيق بما يسهم في انسجام الزوجين صحيا، وذلك من خلال المنشآت الصحية الحكومية منذ إطلاق البرنامج في عام 2004م، حيث تقدمت منصة صحة بأتمتة الخدمة للقطاع الحكومي، إضافة إلى إصدار ترخيص مزاولة النشاط للقطاع الخاص عن طريق خدمة التراخيص الصحية المتوفرة في المنصة، وذلك رغبة في مساعدة أكبر عدد ممكن من الأزواج على تخطيط أسرة سليمة وصحية في كلا القطاعين.

شهادة الزواج الصحي

6 أشهر صلاحيتها