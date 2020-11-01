محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 14 خلال يوم سجلت ليبيا 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الأحد)، أنه تسلم 3320 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 2370 حالة منها. وأضاف أن التحليل أظهر إصابة 950 حالةً، منها 627 إصابة جديدة و323 مخالطة، في حين شُفيت 823 حالةً. 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 09:46 PM Advertisements الفيروس أودى بحياة 14 خلال يوم ليبيا.. "كورونا" يباغت 950 ليبياً جديداً ليبيا.. "كورونا" يباغت 950 ليبياً جديداً سجلت ليبيا 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الأحد)، أنه تسلم 3320 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 2370 حالة منها. وأضاف أن التحليل أظهر إصابة 950 حالةً، منها 627 إصابة جديدة و323 مخالطة، في حين شُفيت 823 حالةً. الكلمات المفتاحية ، ليبيا.. "كورونا" يباغت 950 ليبياً جديداً ،

المصدر : الخليج 365

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