، شاهد.. قميص اللاعب "الغامدي" فوق دكة احتياط نادي "الشباب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تعرضه لقطع في الرباط وغضروف الركبة

في مشهد لفت من تابع لقاء النصر والشباب ؛ التقطت كاميرات المباراة قميص اللاعب خالد الغامدي وهي ترفرف فوق دكة احتياط "الليوث"، في لمسة من إدارة الفريق عقب تعرضه لقطع كامل في الرباط وغضروف الركبة.

كما احتفل لاعب الشباب أحمد شراحيلي بقميص زميله "الغامدي" بعد تسجيله الهدف الأول للشباب في الدقيقة الـ55 من المباراة.