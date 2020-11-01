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في مشهد لفت من تابع لقاء النصر والشباب ؛ التقطت كاميرات المباراة قميص اللاعب خالد الغامدي وهي ترفرف فوق دكة احتياط "الليوث"، في لمسة من إدارة الفريق عقب تعرضه لقطع كامل في الرباط وغضروف الركبة.
كما احتفل لاعب الشباب أحمد شراحيلي بقميص زميله "الغامدي" بعد تسجيله الهدف الأول للشباب في الدقيقة الـ55 من المباراة.
شاهد.. قميص اللاعب "الغامدي" فوق دكة احتياط نادي "الشباب"عيسى الحربي الخليج 365 2020-11-01
في مشهد لفت من تابع لقاء النصر والشباب ؛ التقطت كاميرات المباراة قميص اللاعب خالد الغامدي وهي ترفرف فوق دكة احتياط "الليوث"، في لمسة من إدارة الفريق عقب تعرضه لقطع كامل في الرباط وغضروف الركبة.
كما احتفل لاعب الشباب أحمد شراحيلي بقميص زميله "الغامدي" بعد تسجيله الهدف الأول للشباب في الدقيقة الـ55 من المباراة.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
10:06 PM
بعد تعرضه لقطع في الرباط وغضروف الركبة
في مشهد لفت من تابع لقاء النصر والشباب ؛ التقطت كاميرات المباراة قميص اللاعب خالد الغامدي وهي ترفرف فوق دكة احتياط "الليوث"، في لمسة من إدارة الفريق عقب تعرضه لقطع كامل في الرباط وغضروف الركبة.
كما احتفل لاعب الشباب أحمد شراحيلي بقميص زميله "الغامدي" بعد تسجيله الهدف الأول للشباب في الدقيقة الـ55 من المباراة.
، شاهد.. قميص اللاعب "الغامدي" فوق دكة احتياط نادي "الشباب" ،
المصدر : الخليج 365
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