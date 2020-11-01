- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت حكومة الأردن، اليوم (الأحد)، فرض حظر تجول شامل في البلاد لمدة أربعة أيام، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرّر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري، وسيتم فرض حظر تجول شامل لمدة أربعة أيام ينتهي في 15 الشهر ذاته، لمواجه تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وبيّن أن التعليم عن بعد في المدارس والجامعات سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، كما ستغلق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من غد.
الأردن يفرض حظر تجول شاملًا لمواجهة "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-01
أعلنت حكومة الأردن، اليوم (الأحد)، فرض حظر تجول شامل في البلاد لمدة أربعة أيام، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرّر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري، وسيتم فرض حظر تجول شامل لمدة أربعة أيام ينتهي في 15 الشهر ذاته، لمواجه تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وبيّن أن التعليم عن بعد في المدارس والجامعات سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، كما ستغلق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من غد.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
09:14 PM
إبقاء التعليم عن بعد إلى نهاية الفصل الدراسي
أعلنت حكومة الأردن، اليوم (الأحد)، فرض حظر تجول شامل في البلاد لمدة أربعة أيام، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرّر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري، وسيتم فرض حظر تجول شامل لمدة أربعة أيام ينتهي في 15 الشهر ذاته، لمواجه تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وبيّن أن التعليم عن بعد في المدارس والجامعات سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، كما ستغلق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من غد.
، الأردن يفرض حظر تجول شاملًا لمواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يفرض حظر تجول شاملًا لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.