السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزيّة ميقات ذي الحليفة لاستقبال المُعتمرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزيّة ميقات ذي الحليفة لاستقبال المُعتمرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:55 مساءً, 1 نوفمبر 2020 م المناطق - واس تفقد معالي وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، ميقات ذي الحليفة ومرافقه، مطلعًا على جاهزية الميقات لاستقبال المعتمرين تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة.

وشاهد معاليه استعدادات الوزارة في تجهيز الميقات لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وتأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة كافة في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

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