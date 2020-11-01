شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات احترازية صارمة .. وصول أول رحلة للمعتمرين بمطار المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

بعد غياب دام عدة أشهر..استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج وكانت أول وجهتين إندونيسيا وباكستان في نطاق 294 معتمرا .

جاءذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة

وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, كان في استقبال الفوج الاول والذى

أشار في تصريحات إلى أن المعتمرين سيخضعون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.