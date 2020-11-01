حساب المواطن يعيد التأكيد: التسجيل لا زال متوقفًا

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن التسجيل في البرنامج لا زال متوقفًا إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا، حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

جاء ذلك ردًّا من حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365 :

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

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وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية :

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



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