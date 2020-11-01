وزير الشؤون الإسلامية من ميقات ذي الحليفة: وفروا كافة الخدمات للمعتمرين

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تفقد وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، ميقات ذي الحليفة ومرافقه، والاطمئنان على اكتمال جاهزيّته لاستقبال المعتمرين، تزامنًا مع بدء المرحلة الثالثة لعودة العُمرة في ظل جائحة كورونا، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الجولة اطمئن وزير الشؤون الإسلامية على استعدادات الوزارة في تجهيز الميقات لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا، وتأمين كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

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واستمع خلال الجولة من المسؤولين في فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة على التجهيزات والخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة لخدمة المعتمرين والزائرين بالميقات ومرافقه، مؤكدًا أن على الجميع استشعار المسؤولية أمام الله ثم أمام ولاة الأمر لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في كل ما أُسند إلينا من مسؤوليات ومهام.

وأوصى الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتوفير كافة الخدمات على مدار الساعة للمعتمرين، والحرص على تطبيق البروتوكولات الاحترازيّة لضمان سلامة المعتمرين من فيروس كورونا، وتكثيف البرامج الدعوية التوعوية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية في ختام جولته بالميقات شكره للعاملين من موظفين ومشرفي صيانة على ما يبذلونه من جهود لخدمة المعتمرين، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأن يجزي ولاة الأمر كل خير على الدعم الذي تجده قطاعات الوزارة للقيام برسالتها السامية.





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