هل تناول الطعام الساخن أفضل صحيًّا؟ استشارية تجيب

2020-11-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

اعتاد بعض الأفراد على تناول الطعام الساخن جدًّا، بينما البعض الآخر يفضل تناوله معتدل الحرارة، وهناك فئة ثالثة ترى تناوله باردًا، فأيهما أنفع صحيًّا؟

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طعام معتدل الحرارة:

تقول استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد لـ”متابعات الخليج 365“: الأفضل صحيًّا أن يكون الطعام المرغوب تناوله معتدل الحرارة، فكثير من الناس اعتادوا على نمط معين، فالبعض يتناوله ساخنًا وبعضه معتدل في الحرارة، وآخرون باردًا؛ وبالتالي لا يتأثرون لأن المعدة اعتادت على ذلك وتكيّفت على هذا الإحساس، فلا غرابة أن تجد من يأكل أمامك الأكل ساخنًا، وهذا أمر طبيعي بالنسبة له، ولكن- كما أشرت- الأفضل هو أن يكون الطعام معتدل في الحرارة.

تأثر الطعام الساخن على المريء والمعدة:

وأشارت إلى أنه في حالة وضع الشخص ملعقة طعام ساخنة في الفم وشعر بحرارتها، فعليه الانتظار بعض الوقت لتبرد قليلًا؛ لأن الغشاء المخاطي لتجويف الفم يتكون من طبقات عديدة، أما الغشاء المخاطي للمريء والمعدة فيتكون من طبقة واحدة، أي هو أكثر حساسية للضرر، لذلك عندما يشعر الشخص بحرارة الأكل أو الشراب في الفم، فمن الأفضل عدم الاستمرار في تناوله؛ حفاظًا على المريء والمعدة.

افتقاد القيمة الغذائية:

وخلصت الدكتورة حمد إلى القول: “الأكل الذي يحتفظ في الثلاجة مثل البيتزا والبروست والمعكرونة والشوربة وغيرها لابد أن تسخن بشكل جيد قبل تناولها؛ لأن هذه الأطعمة سبق أن تعرضت للحرارة العالية والبرودة وحتى يشعر الفرد بعدم افتقادها لقيمتها الغذائية فإن التسخين مهم، على ألا تحفظ مرة أخرى في الثلاجة إذ يكفي حفظ الأكل المتبقي مرة واحدة فقط”.



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