حساب أبشر وطريقة تفعيله حيث يمكن الأن تفعيل الحساب عن طريق خدمات البنك الأهلي المتعددة مثل الأهلي موبايل والأهلي أونلاين.

وذلك من خلال أقرب صراف آلي، وبذلك لن تكون بحاجة إلى زيارة مراكز الإدارة المختلفة، لأنك بعد التفعيل مباشرة سوف تتمكن من الدخول على موقع أبشر مباشرة أو من خلال تطبيق أبشر فوراً.

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يمكن اتباع الخطوات الآتية في أي طريق إلكتروني تفضله.

أولاً: عن طريق الصراف الآلي

أدخل بطاقتك وأدخل رقمك السري. انقر بعد ذلك على خدمات التنشيط للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أبشر. تحقق جيداً من الشروط وانقر على موافقة. تحقق من رقم هاتفك الخاص وقم بتصحيحة إن كان به أخطاء واضغط لتستمر صحيح. بعد ذلك ستستلم رسالة تؤكد لك التفعيل بنجاح.

ثانياً عن طريق خدمة الأهلي موبايل

من الصفحة الرئيسية بعد أن تدخل بالطبع إليها يمكنك فعل الآتي:

اختيار سداد الفاتورة ثم الضغط على أبشر تفعيل. قم بمراجعة بياناتك جيداً ثم اضغط إرسال ثم أكد للتنشيط. بعد ذلك سيتم استلام رسالة نصية تفيد بتأكيد التفعيل. يمكنك الدخول لقسم الأسئلة الشائعة على منصة أبشر بالضغط هنا.

ثالثاً عن طريق خدمة الأهلي أونلاين

من الصفحة الرئيسية بعد إكمال دخولك عليها ستقوم بعمل الآتي.