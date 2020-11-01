شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل الالكتروني لحضور المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي حين توقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أن يتجاوز عدد الحضور الافتراضي للمؤتمر مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، دشن أمس التسجيل على الموقع الالكتروني https://mawhiba.sa/gcgcوأتاح الموقع للمهتمين والمتخصصين في الموهبة والإبداع إمكانية التسجيل مجانا في فعاليات المؤتمر وجلساته الحوارية وورش العمل بواقع جلستين يوميا، والتي تشهد مشاركة 3 متحدثين رئيسيين هم ميتشو كاكاو عالم الفيزياء ومستشرف لمستقبل العلوم بروفيسور زائر في كل من جامعة برينستون وجامعة نيويورك وكتب أكثر من 70 مقالا علميا تم نشرها، ونيل ديجراس تايسون عالم الفيزياء الفلكية ومقدم البرامج العلمية التلفزيونية والذي انصبت أعماله البحثية في مجالات علم الكون الفيزيائي وتطور النجوم، وجيرد ليونهارد عالم المستقبليات والمؤلف المتخصص في النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا.
ويتناول المؤتمر محاور رئيسية عدة، من بينها أبرز الممارسات العالمية في تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، وبناء العالم الافتراضي واستشراف مستقبل العلوم والتقنية من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، و توجيه إمكانات الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، إضافة إلى الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لتحقيق الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وتعزيز التبادل المعرفي الافتراضي بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمختصين من كل أنحاء العالم.
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