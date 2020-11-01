شكرا لقرائتكم خبر تأهيل 100 متدرب على تصميم المبادرات القيمية بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز البرنامج التدريبي النوعي في مجال القيم «استشاري تصميم المبادرات والمشاريع القيمية»، بمشاركة 100 متدرب ومتدربة من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت ومملكة البحرين.

ويأتي البرنامج الذي استمر يومي 13 - 14 من الشهر الحالي، بواقع ثماني ساعات تدريبية جمعت بين الأسس النظرية والأنشطة التطبيقية، متناغما مع أهداف رؤية المملكة 2030 الساعية لبناء مجتمع حيوي يستند أفراده على منظومة قيمية راسخة.

وشمل البرنامج رحلة تدريبية احترافية نحو تصميم المشاريع المجتمعية والقيمية، بدءا من مراحلها الأولى في إعداد ميثاق بناء المشروع، إلى جانب وضع استراتيجيات تنفيذه، وأخرى لتأهيل فريق العمل، وصولا إلى أدوات قياس المخرجات، فيما تم إجراء دراسة حول مسح لأغلب المشاريع القيمية المطبقة على أرض الواقع، خلصت إلى نتائج عدة من أبرزها غياب استخدام استراتيجيات واضحة لتنفيذ نحو 70% من المشاريع، إضافة إلى افتقارها لأدوات قياس مخرجاتها بوضوح.