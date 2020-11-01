تأهيل 100 متدرب على تصميم المبادرات القيمية بجامعة المؤسس

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ويأتي البرنامج الذي استمر يومي 13 - 14 من الشهر الحالي، بواقع ثماني ساعات تدريبية جمعت بين الأسس النظرية والأنشطة التطبيقية، متناغما مع أهداف رؤية المملكة 2030 الساعية لبناء مجتمع حيوي يستند أفراده على منظومة قيمية راسخة.وشمل البرنامج رحلة تدريبية احترافية نحو تصميم المشاريع المجتمعية والقيمية، بدءا من مراحلها الأولى في إعداد ميثاق بناء المشروع، إلى جانب وضع استراتيجيات تنفيذه، وأخرى لتأهيل فريق العمل، وصولا إلى أدوات قياس المخرجات، فيما تم إجراء دراسة حول مسح لأغلب المشاريع القيمية المطبقة على أرض الواقع، خلصت إلى نتائج عدة من أبرزها غياب استخدام استراتيجيات واضحة لتنفيذ نحو 70% من المشاريع، إضافة إلى افتقارها لأدوات قياس مخرجاتها بوضوح.
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