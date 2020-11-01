الجابري مديرا للاتصال المؤسسي والتسويق بميناء الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كلفت إدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الزميل سليمان الجابري بإدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الميناء. ويعد الزميل الجابري من الكفاءات الإعلامية السعودية الجديرة بالتقدير، إذ عمل في عدد من وسائل الإعلام المحلية. وتنقل في عدد من الصحف إلى أن استقر به الحال في القسم الرياضي بصحيفة «مكة» منذ تأسيسها. وتنقل في عدد من الصحف إلى أن استقر به الحال في القسم الرياضي بصحيفة «مكة» منذ تأسيسها.

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