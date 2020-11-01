14 برنامجا في علوم الإدارة عبر منصة «إثرائي»

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يذكر أن منصة «إثرائي» تقدم عددا من البرامج التدريبية الالكترونية المتخصصة في مختلف المجالات المعرفية، والمؤتمرات الالكترونية، بالإضافة إلى معلومات «إثرائية» متنوعة ذات محتوى عربي الكتروني كان إنتاجه بقوالب رقمية معاصرة لإثراء المعرفة العربية، واستقبلت المنصة أكثر من 4 ملايين زائر، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها نحو مليوني متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين، وبحضور تجاوز 100 ألف للمؤتمرات الالكترونية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق معهد الإدارة العامة عبر منصة «إثرائي» 10 برامج تدريبية الكترونية جديدة في علوم الإدارة وتخصصاتها، والقيادة، وتقنية المعلومات، والأنظمة وغيرها من التخصصات المهمة التي تقدم لموظفي الدولة خلال العام التدريبي الواحد، وأربعة برامج تدريبية الكترونية أخرى تقدم لبقية المواطنين والمقيمين بالمملكة، بحيث يمكن للجميع الاستفادة من برامج منصة «إثرائي».يذكر أن منصة «إثرائي» تقدم عددا من البرامج التدريبية الالكترونية المتخصصة في مختلف المجالات المعرفية، والمؤتمرات الالكترونية، بالإضافة إلى معلومات «إثرائية» متنوعة ذات محتوى عربي الكتروني كان إنتاجه بقوالب رقمية معاصرة لإثراء المعرفة العربية، واستقبلت المنصة أكثر من 4 ملايين زائر، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها نحو مليوني متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين، وبحضور تجاوز 100 ألف للمؤتمرات الالكترونية.

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