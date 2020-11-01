بدء القبول بالجامعة السعودية الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت الجامعة السعودية الالكترونية باب القبول لحملة الثانوية من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ، ابتداء من 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في كلية العلوم الإدارية والمالية: التجارة الالكترونية والمالية، وذلك في فروع الجامعة في كل من الرياض والدمام وجدة، وتخصص المحاسبة في فرعي الجامعة بالرياض والدمام، فيما يشمل القبول كلية العلوم والدراسات النظرية لتخصص القانون، وذلك في الرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام وأبها والقصيم للطلاب، وفيما سيكون تخصص الإعلام الرقمي متاحا للقبول للطلاب والطالبات في الرياض والدمام وجدة.



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