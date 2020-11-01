آل الشيخ يعلن قرب صدور الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم

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ونوه آل الشيخ خلال زيارته لمنطقة مكة المكرمة ولقائه منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بما يلقاه قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة، وتوفير الإمكانات لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بعد للطلاب والطالبات رغم ظروف الجائحة.وقال «إن هذا العام يمثل مرحلة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة التعليم بسبب الجائحة، وبرغم كل التحديات إلا أن المملكة استطاعت أن تقدم نموذجا سعوديا فريدا في التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد بشهادة المنظمات والهيئات التعليمية الدولية»، مشيرا إلى أن منصة (مدرستي) مشروع للوطن، والجميع فيها شركاء، وهي خيار استراتيجي للمستقبل، ويفخر الجميع بالكفاءات الوطنية التي أنجزتها في وقت قياسي.
وأكد مواصلة العمل على تطويرها وتحسين أدواتها وتوثيقها كقصة نجاح للوطن.
وبين أن منظومة التقويم في منصة (مدرستي) تمتد من قائد المدرسة حتى الجهاز الوزاري في المتابعة والتحقق من نواتج التعلم عبر لوحات إحصائية ومؤشرات، وإعداد اختبارات معيارية على مستوى إدارات التعليم لقياس وتسديد الفاقد التعليمي، والتواصل الدائم والتغذية الراجعة الدورية بين الأسرة والمدرسة والمشرفين والمعلمين لوضع خطط التطوير والتحسين.
وأضاف «مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات أعادت الوزارة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية بصورة استثنائية للفصل الدراسي الأول، مع التأكيد أن تكون هناك تقويمات أسبوعية في منصة مدرستي للرفع من نواتج التعلم»، مبينا أن الأسبوعين المخصصين للاختبارات النهائية سيكونان لمعالجة الفاقد التعليمي، وسيستمر فيهما تقديم التعلم؛ لكون الهدف من الاختبارات ليس فقط إصدار الحكم على مستوى الطالب، بل أيضا معالجة الفاقد التعليمي، والاستعداد أيضا للفصل الدراسي الثاني.
من نتائج التعليم عن بعد:
- 24 قناة من قنوات (عين) التعليمية الفضائية تبث على فترات متكررة
- 116 مليون مشاهدة قناة (دروس عين على اليوتيوب)
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