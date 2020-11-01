الفيصل يعلن شخصيات العام المكرمة ضمن جائزة الشعر العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي خالد الفيصل أمس اجتماع مجلس الأمناء الثالث للعام الحالي، بحضور الأمير سلطان بن عبدالله الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب الفيصل بوزير التعليم بمناسبة انضمامه لعضوية المجلس، كما منحه العضوية الشرفية لأكاديمية الشعر العربي.

وأعلن أمير المنطقة شخصيات العام المكرمة ضمن حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، وهما وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ويأتي ذلك بعد توصية رئاسة جامعة الطائف للمجلس.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة. ثم اطلع الفيصل وزير التعليم على مجسم أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف وصمم المشروع بشكل فريد، إذ يتكون الجسم الرئيس للمبنى من قبو معدني عادي بارتفاع 9 أمتار ليغطي مساحة قدرها 18 مترا تتوزع أسفله الفراغات والقاعات المختلفة المكونة للمشروع.

وتغطي القبو كسوات من ألواح الألومنيوم ذات اللون الذهبي المقاوم للعوامل الجوية، وتتحول هذه الألواح كلما اقتربنا من الأرض إلى بلاطات حجرية تكسو الأرض حتى يتمكن الزوار من المشي فوقها، ثم تعود مرة أخرى إلى الارتفاع مكسوة بالألواح الذهبية، مشكلة أطراف الأوراق والمثبتة على هيكل معدني بسيط.

ويجمع المشروع بهذا التصميم بين الحداثة التي تواكب متطلبات العصر والإبداع الذي يستشعره الزوار في كل زاوية.

إلى ذلك استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس يرافقه عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور بندر بليلة.

واستمع الفيصل إلى شرح عن خطة رئاسة الحرمين في المسجد الحرام والمتزامنة مع المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للعمرة والهادفة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يوميا و60 ألف مصل.

كما هنأ الدكتور بليلة بمناسبة تعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء، سائلا الله له التوفيق والسداد، فيما عبر بليلة عن شكره وتقديره للفيصل.

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مكونات مشروع أكاديمية الشعر العربي:

• قاعة محاضرات تتسع لـ150 شخصا بمساحة 170 م2

• قاعة (سماء الشعراء) للندوات الشعرية بمساحة تتسع لـ180 شخصا

• جناح الإدارة بمساحة 130 م2

• قاعات لورش العمل بمساحة 170 م2

• بهو للاستقبال مساحته 150 م2

• مكتبة صوتية وبصرية بمساحة 220 م2 تستوعب 180 شخصا.