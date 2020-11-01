محافظ جدة يوجه بمعالجة ملاحظات الأسواق الشعبية وتطبيق الغرامات

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واستعرض المحافظ خلال اجتماعه بأعضاء لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، في مكتبه أمس، أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، فيما جرى إيضاح الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية على الأسواق الشعبية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد على ضرورة المعالجة السريعة لجميع الملاحظات التي رصدت بالأسواق الشعبية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وتفعيل الحملات التفتيشية ومتابعة ورصد المخالفات التي تتعلق بجوانب الأمن والسلامة، ومخالفي نظام الإقامة والعمل، إضافة للتحقق من معروضات البيع وتطبيق النظام بحق مخالفي الاشتراطات الخاصة بالجهات المختصة وسلامة وصلاحية المواد التي تعرض للبيع والاشتراطات البلدية للأسواق الشعبية.واستعرض المحافظ خلال اجتماعه بأعضاء لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، في مكتبه أمس، أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، فيما جرى إيضاح الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية على الأسواق الشعبية.

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