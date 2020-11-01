شكرا لقرائتكم خبر العدل تتيح متابعة جلسة التقاضي الالكتروني عبر «ناجز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة العدل إمكانية الدخول على الرابط الالكتروني لجلسة «التقاضي المرئية» عن بعد، عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وأوضحت الوزارة أنه لا حاجة لانتظار رابط الجلسة، الذي كان سابقا يصل للمتقاضين من خلال إرسال رسالة نصية للهاتف الجوال.

وبينت إمكانية الاطلاع أيضا عبر «ناجز» على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو عن بعد، وكذلك الاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، والأحكام. وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير خدماتها العدلية الالكترونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتبسيط إجراءات التقاضي الالكتروني على المستفيدين، ومراجعة الخدمة وتحسينها بشكل مستمر، بناء على ما قد يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية.