إنجاز طريق «مكة ـ جدة» المباشر متوقف على ترحيل الخدمات

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وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع انتهاء المراحل الثلاث المعتمدة الجاري تنفيذها حاليا بالمشروع بطول51 كلم، والتي تبدأ من تقاطع النزهة وحتى تقاطعه مع طريق (حدا ـ الجموم) خلال 18 شهرا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأمر يعتمد على البرنامج الزمني المقدم للوزارة من قبل الجهات الخدمية لترحيل خدماتها التي تتعارض مع مسار الطريق.وأضافت أنه بخصوص الأجزاء المتبقية من الطريق ضمن المرحلة الرابعة التي يبدأ تقاطعها مع طريق (حدا ـ الجموم) حتى التقاطع مع الطريق الدائري الرابع بمدينة مكة المكرمة بطول 19 كلم، فسوف تعلن الوزارة عن طرح هذه المرحلة في منافسة عامة قريبا، مشيرة إلى أن الحركة المرورية ستتاح بالطريق لجميع المركبات.
طريق مكة ـ جدة المباشر:
4 مراحل لتنفيذه - 72 كلم طوله
أقصر الطرق المؤدية من مدينة جدة إلى مكة المكرمة
35 دقيقة فقط لقطع كامل المسافة
4 مسارات رئيسة في كل اتجاه
ثالث طريق يربط جدة بمكة المكرمة
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