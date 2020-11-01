شكرا لقرائتكم خبر إنجاز طريق «مكة ـ جدة» المباشر متوقف على ترحيل الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقف انتهاء المراحل الثلاث المتبقية من مشروع طريق (مكة المكرمة ـ جدة) المباشر على ترحيل الخدمات التي تعترض مسار الطريق في مراحله الثلاث الأولى من قبل الجهات الخدمية بحسب وزارة النقل لـ«مكة».

وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع انتهاء المراحل الثلاث المعتمدة الجاري تنفيذها حاليا بالمشروع بطول51 كلم، والتي تبدأ من تقاطع النزهة وحتى تقاطعه مع طريق (حدا ـ الجموم) خلال 18 شهرا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأمر يعتمد على البرنامج الزمني المقدم للوزارة من قبل الجهات الخدمية لترحيل خدماتها التي تتعارض مع مسار الطريق.

وأضافت أنه بخصوص الأجزاء المتبقية من الطريق ضمن المرحلة الرابعة التي يبدأ تقاطعها مع طريق (حدا ـ الجموم) حتى التقاطع مع الطريق الدائري الرابع بمدينة مكة المكرمة بطول 19 كلم، فسوف تعلن الوزارة عن طرح هذه المرحلة في منافسة عامة قريبا، مشيرة إلى أن الحركة المرورية ستتاح بالطريق لجميع المركبات.

طريق مكة ـ جدة المباشر:

4 مراحل لتنفيذه - 72 كلم طوله

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