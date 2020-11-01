حملات لضبط مخالفي احترازات كورونا بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة عسير أمس الأعمال الرقابية على المواقع التجارية والأماكن العامة التابعة لها لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كوفيد ـ 19)، وذلك للحد من تفشي الفيروس خلال الأيام المقبلة. وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي على جميع فرق الأمانة والبلديات الـ33 التابعة لها، مضاعفة الحملات الرقابية لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين وغير الملتزمين. ووضعت الأمانة خطة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية في المرافق الحكومية والخاصة والمنشآت التجارية، كما دعت الجميع إلى المبادرة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى، من أجل توفير بيئة آمنة وصحية. ووضعت الأمانة خطة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية في المرافق الحكومية والخاصة والمنشآت التجارية، كما دعت الجميع إلى المبادرة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى، من أجل توفير بيئة آمنة وصحية.

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