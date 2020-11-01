تغيير الواجهات القديمة للمحال التجارية بالطائف

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واستهدفت الحملة الكتابات المشوهة للمظهر العام واللوحات الدعائية العشوائية وطلاء أرصفة الطرق، وذلك استكمالا للجهود المبذولة من الأمانة التي عالجت خلال العام الماضي أكثر من 32 ألف مظهر من مظاهر التشوه البصري.وأوضحت الأمانة أنها تسعى لتوحيد هوية لوحات المحال التجارية مراعاة للجانب الجمالي والتراثي للمحافظة، ومعالجة وضعها الحالي الذي سبب حالة من التشوه البصري، كما لاقت المبادرة تفاعلا كبيرا من بعض أصحاب المحال التجارية الذين تعاونوا مع الأمانة في كل ما يخدم المصلحة العامة، خاصة أن الهدا والشفا تعدان من الواجهات السياحية التي تجذب الزوار والسياح في كل عام، مؤكدة على أن الأمانة أهابت بالمواطنين والمقيمين التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر الهاتف المجاني 940.
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