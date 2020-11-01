إعادة تأهيل دورات المياه في واجهة الخبر البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية العمل على إعادة تأهيل وإنشاء دورات المياه بواجهة الخبر البحرية، وذلك ضمن مساعيها الرامية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار والمتنزهين.

وشملت أعمال إعادة تأهيل دورات المياه، إزالة دورتي مياه قديمة في الواجهة البحرية نظرا لعدم صلاحيتها ومضي سنوات على افتتاحها، وإزالة دورتي مياه أخرى لإعادة تأهيلها أيضا، وسيستفاد في عمليات التأهيل من التقنيات الحديثة والمحافظة على البيئة، مما يسهم في تقديم خدمات مميزة وذات جودة للمواطنين والمقيمين.

وتحرص الأمانة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار والمتنزهين في المرافق الترفيهية ومنها واجهة الخبر البحرية، حيث تستمر أعمال التحسين والتطوير في جميع المرافق.

من جهة ثانية، نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 440 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والبروتوكولات الصحية والبلدية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاشتراطات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، منها 5 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد-19»، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 769 موقعا، بمشاركة 457 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7436 طنا من النفايات، وأزالت 3892 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9405 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

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وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز «940».

إلى ذلك، أكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة النعيرية استعداداتها لموسم الأمطار 1442هـ، ووضع خطة للتعامل مع موسم الأمطار واتخاذ جميع التدابير وتسخير إمكانات البلدية للحالات الطارئة.

وأوضحت الأمانة أنها حددت أماكن تجمعات مياه الأمطار وتنظيف المناهيل وفتحات تصريف المياه من الأتربة والشوائب وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لمعدات سحب مياه الأمطار وتجهيزها.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أنها وزعت 33 معدة وآلية و22 مضخة مياه بقدرة ضخ 33,440 مترا مكعبا في الساعة، مهيبة في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940.