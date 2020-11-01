، عبر 15 فريقاً.. "تنمية الإفلاج "تسعى لجذب 3 آلاف متطوع ومتطوعة بالمحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحبشان لـ"الخليج 365": العمل التطوعي ركيزة بناء المجتمعات وتعزير قيم المواطنة

تسعى لجنة تنمية الأفلاج إلى وصول عدد المتطوعين والمتطوعات بالمحافظة إلى 3 آلاف تحقيقاً لتطلعات رؤية الوطن 2030 في الوصول إلى مليون متطوع بالمملكة وعلى ضوء ذلك حرصت اللجنة على نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته بإنشاء 15 فريقاً يضم نحو 300 متطوع ومتطوعة.

وصرح رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان لـ " الخليج 365 ": يعد العمل التطوعي من الركائز الأساسية لبناء المجتمعات ويتضمن مجموعة من قيم المواطنة فحرصت لجنة الأفلاج على تعزيز ثقافة التطوع بالمحافظة وذلك بإنشاء 15 كياناً تطوعياً يضم أكثر من 300 متطوع ومتطوعة تواصل خلالها فرق لجنة الأفلاج التطوعية والكشفية تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية والاجتماعية وتعزيز ثقافة التطوع من خلال المشاركة في غرس الأشجار المفيدة في الأماكن المخصصة لزراعتها في الحدائق والطرقات العامة بالأفلاج ومراكزها وتنفذ العديد من المبادرات المجتمعية والتطوعية على مدار العام.

يشار إلى أن الجهود التطوعية قد لقيت إشادة من الجميع وحرصاً من القنوات الفضائية الرسمية بالمملكة " قناة الإخبارية " على التواجد صباح اليوم الأحد بمقر اللجنة للنقل المباشر عما تنفذه اللجنة من جهود مجتمعية وتطوعية متعددة.