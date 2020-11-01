، حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 222544 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 3460 حالة جديدة

سجل المغرب 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 222 ألفًا و544 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد أنها سجلت 67 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 3762.

وأضافت بأن عدد حالات الشفاء الإجمالي ارتفع إلى 184 ألفًا و313.