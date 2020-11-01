- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2020-2021، برعاية الناقل الرسمي للكرة السعودية، وستُجرى غداً الاثنين مراسم القرعة، وذلك بقاعة السعودية للاحتفالات بجدة.
وتنطلق القرعة في السادسة والنصف مساءً بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هم: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".
وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة.
ويأتي إقامة القرعة في مقر الخطوط السعودية تقديراً من الاتحاد السعودي للشراكة المتميزة.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 08:32 PM
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2020-2021، برعاية الناقل الرسمي للكرة السعودية، وستُجرى غداً الاثنين مراسم القرعة، وذلك بقاعة السعودية للاحتفالات بجدة.
وتنطلق القرعة في السادسة والنصف مساءً بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هم: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".
وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة.
ويأتي إقامة القرعة في مقر الخطوط السعودية تقديراً من الاتحاد السعودي للشراكة المتميزة.
، غداً في جدة.. قاعة السعودية تحتضن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر غداً في جدة.. قاعة السعودية تحتضن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.